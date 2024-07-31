FED faiz indirimi için bekleyiş sürüyor. Bu akşam açıklanacak Fed faiz kararında, Fed'in son kez faizi sabit tutacağı tahmin ediliyor. Piyasalar Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline karşı beklenti içine girdi. Peki FED faiz indirirse dolar altın borsa kripto para ne olur? FED faiz indirimi altını, doları, borsayı, kripto parayı nasıl etkiler?