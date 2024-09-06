ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, ekonomi piyasalarını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Fed faiz toplantı tarihi için geri sayım başlarken, Eylül 2024'te alınacak kararın piyasalar üzerindeki etkisi merak ediliyor. Peki, Fed 2024 Eylül faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed bu ay indirim yapılacak mı?
FED faiz toplantısı sonrası faiz indirimi olup olmayacağı yakından izlenen konular arasında. Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceği, küresel ekonomik gelişmelere ve enflasyon verilerine göre şekillenecek. Faiz kararı, piyasalara yön verecek önemli unsurlar arasında yer alıyor. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed 2024 Eylül faiz kararı toplantısı ne zaman, bu ay indirim yapılacak mı?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
"Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu, özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed faiz toplantı tarihi ve Fed 2024 Eylül faiz kararı toplantısı ne zaman gibi soruların cevapları, küresel piyasaları önemli ölçüde etkileyebiliyor.
Bu ay faiz indirim olacak mı sorusu ise, enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler ışığında değerlendiriliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), belirlediği takvime göre düzenli olarak faiz kararları açıklıyor. Bu kararlar, dünya genelindeki para politikalarını ve dolayısıyla döviz kurlarını, altın fiyatlarını ve hisse senedi piyasalarını etkileyebiliyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.
FED'İN SON FAİZ KARARI
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını sabit tutma kararı aldı ve bu kararın oy birliğiyle alındığı açıklandı. Fed'in açıklamasında, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiği belirtildi. İstihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının arttığı vurgulansa da, işsizlik oranının hala düşük seviyelerde kaldığı ifade edildi.
Ayrıca enflasyonun gerilediği ancak hala yüksek olduğu belirtildi. Açıklamada, Komite'nin yüzde 2 enflasyon hedefine biraz daha yaklaştığına dikkat çekildi. Fed'in uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefini sürdüreceği vurgulandı.
Ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğu belirtilen açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin hedeflere ulaşma risklerine karşı dikkatli bir tutum sergilediği kaydedildi. Sonuç olarak, federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.