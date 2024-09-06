Bu ay faiz indirim olacak mı sorusu ise, enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler ışığında değerlendiriliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), belirlediği takvime göre düzenli olarak faiz kararları açıklıyor. Bu kararlar, dünya genelindeki para politikalarını ve dolayısıyla döviz kurlarını, altın fiyatlarını ve hisse senedi piyasalarını etkileyebiliyor.