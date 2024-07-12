Küresel piyasalar, enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına odaklanmış durumda. Enflasyon verilerinin düşük gelmesi, Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını artırdı ve piyasalar bu gelişmeye göre pozisyon alıyor. Bu bağlamda, Fed'in bu yıl kaç faiz indirimi yapacağı ve bu indirime ne zaman başlayacağı konusunda beklentiler şekillenmeye başladı. Peki Fed ne zaman faiz indirecek? FED faiz indirimi altın fiyatları nasıl etkilenir?

1 / 8 Enflasyonun düşüş trendinde olması, Fed'in faiz indirimine gitme kararını destekleyen en önemli faktörlerden biri. İstihdam piyasasındaki durum ve işsizlik oranları da Fed'in kararlarında belirleyici olacak.

2 / 8 Küresel ekonomideki gelişmeler, özellikle büyük ekonomilerdeki büyüme ve ticaret savaşlarının durumu, Fed'in faiz politikasını etkileyen diğer önemli faktörler arasında yer alıyor.

3 / 8 FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ? Piyasalar Fed'in faiz indirimlerine odaklanmış durumda ve bu yıl içinde en az bir faiz indirimi yapılması bekleniyor. İndirimin zamanlaması ve sayısı, ekonomik verilerin seyrine ve küresel ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenecek.

4 / 8 FED İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN? Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in fararını açıklayacağı kritik toplantı 18 Eylül'de gerçekleşecek. Fedwatch'a göre yatırımcılar, eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimini yüzde 87 ile fiyatlıyor.

5 / 8 IMF sözcüsü Julie Kozack, Fed'in bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine ve temkinli kalması gerektiğine inanmaya devam ettiğini söyledi. Kozack, "Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürecek bir konumda olmasını bekliyoruz ve bu değerlendirmemiz geçerliliğini koruyor" dedi.

6 / 8 JPMorgan, haziran ayı enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine daha erken başlayacağı tahmininde bulundu. Banka, faiz indirimlerinin eylül ayında başlamasını bekliyor. Sonraki üç ayda bir indirimlerin devam edeceği tahmin ediliyor.

7 / 8 FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN FİYATLARI NE OLUR? Faiz indirimi altın ve gümüş fiyatlarının yükselişi anlamına geliyor. FED’in faiz indirimine başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında yükselişler görülmesi bekleniyor. FED'in faiz artırması ya da faiz artırım sinyali vermesi altın fiyatlarını negatif etkileyecektir.