Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi. Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Antalya'da bir özel Hastanede bir süre önce ameliyat edildi. Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti. Peki Ferdi Tayfur’un kaç çocuğu var? Ferdi Tayfur kiminle evlendi eşleri kimdir, adları nedir?