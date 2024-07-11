Galaxy Z Fold6, Samsung'un katlanabilir telefon serisinin en yeni üyesidir. 2023'te piyasaya sürülmüş olup, bir önceki model Galaxy Z Fold5'e göre birçok geliştirme sunmaktadır. Peki Galaxy Z Fold6 fiyatı ne kadar? İşte Samsung Galaxy Z Fold6 teknik özellikleri.
Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold6’yı resmi olarak tanıttı. Samsung Galaxy Z Flip6 ve Galaxy Z Fold6 teknik özellikleri ve fiyatı da merak konusu oldu. İşte Samsung'un Galaxy Z Fold6 fiyatı ve özellikleri.
Galaxy Z Fold6 özellikleri
İşletim Sistemi Android
İşletim Sistemi Versiyonu
Android 14 (U)
Kullanıcı Arayüzü
Samsung One UI
Lansman Arayüz Versiyonu
Samsung One UI 6.1
Ekran Boyutu 6.3 İnç
Ekran Teknolojisi
Dynamic AMOLED
Ekran Çözünürlüğü
968x2376 (HD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı
HD+
Piksel Yoğunluğu
407 PPI
Ekran Yenileme Hızı
120 Hz
Ekran Alanı
89.22 cm²
Ekran Özellikleri
Katlanabilir (Foldable)
Çizilmeye Dirençli Cam
Dynamic AMOLED 2X
Multi Touch
Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)
Ekran İçinde Ön Kamera
7.6 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran
2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.)
Ekran Dayanıklılığı
Corning Gorilla Glass Victus 2
Dokunmatik Türü
Kapasitif Ekran
Renk Sayısı
16 Milyon
Ekran / Gövde Oranı
85.35 %
İkinci Ekran (Arka)
Var
İkinci Ekran Boyutu
7.6 İnç
İkinci Ekran Çözünürlüğü
1856x2160 Pixel
İkinci Ekran Yoğunluğu
375 PPI
İkinci Ekran Özellikleri
Dynamic AMOLED 2X
Ekran İçinde Ön Kamera
Flexible OLED
HDR
HDR10+
Katlanabilir (Foldable)
21.6:18 Ekran Oranı
120 Hz Ekran Yenileme Hızı
Batarya Kapasitesi (Tipik)
4400 mAh
İnternet Kullanımı (WiFi)
18 Saat
İnternet Kullanımı (4G)
18 Saat
Video Oynatma
23 Saat
Video Oynatma Notu
Kablosuz
Hızlı Şarj Gücü (Maks.)
25 W
Hızlı Şarj Özellikleri
Hızlı Şarj (25W)
Kablosuz Şarj
Var
Kamera Çözünürlüğü
50 MP
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS)
Var
Kamera Özellikleri
Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel)
HDR
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