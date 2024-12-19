GSS PRİM BORCU SON DAKİKA: Torba yasada GSS prim borcu affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar Kanunu, geçtiğimiz günlerde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi. Yeni düzenleme ile GSS prim borcu olanlara af geliyor. Bu kapsamda, prim borçlarının gecikme faizi ve cezaları silinecek. Yapılan açıklamaya göre, bu düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişi faydalanacak ve 2 milyar liralık borç silinecek. 1 Ocak 2015 öncesine ait borçları kapsayan af, vatandaşların Genel Sağlık Sigortası borç yükünü hafifletecek.