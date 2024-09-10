Akaryakıtta indirim, zam var mı? Güncel benzin motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişikliklerle doğrudan etkileniyor. Son gelişmelere göre, geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarına yapılan indirimin ardından şimdi de motorin fiyatlarında indirime gidiliyor. 10 Eylül 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

1 / 8 Dünya genelindeki petrol talebi ve arz dengesi, Brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiler. Petrol fiyatlarındaki artış, genellikle akaryakıt fiyatlarına da yansır. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

2 / 8 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine gelen indirim sonrası motorin fiyatları da değişiyor. Motorin fiyatlarında 11 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruşluk indirim bekleniyor.

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41.40 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.16 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.16 TL











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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41.52 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.23 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.13 TL















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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.85 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.64 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 25.14 TL









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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 42.30 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.16 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 24.89 TL







7 / 8 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



