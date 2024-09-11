Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol varil fiyatı anlık 71,69 dolara gerilemesi sonrası motorin fiyatı değişti. Mazot fiyatına indirim geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...