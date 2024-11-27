Akaryakıt fiyatları son dönemde hareketli günlerden geçiyor. Güncel motorin ve mazot fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Akaryakıt indirimi ya da zam olup olmadığını öğrenmek için vatandaşlar sürekli olarak akaryakıt istasyonlarını ve güncel fiyat listelerini takip ediyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. İşte 27 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları.

1 /7 Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Akaryakıt indirimi veya zam haberleri, bütçelerini planlayan sürücüleri yakından ilgilendirmektedir. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

2 /7 Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor. Benzine 74 kuruşluk zammın gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

3 /7 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.33 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.16 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.03 TL







4 /7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.22 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.10 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.49 TL







5 /7 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 42.75 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.73 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 26.04 TL

6 /7 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 43.25 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 45.23 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 25.94 TL