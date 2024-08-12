Dünya genelinde petrol talebi ve arzındaki dengesizlikler, döviz kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler gibi faktörler Brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiler. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim yansıtıldı. Peki motorin fiyatı ne kadar oldu, benzin litre fiyatı kaç lira? İşte 12 Ağustos 2024 Pazartesi İstanbul, İzmir ve Ankara güncel akaryakıt fiyatları.

1 / 8 Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim yansıtılmıştı. 12 Ağustos 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

2 / 8 Akaryakıt fiyatları, hem ulusal hem de uluslararası ekonomik faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları.

3 / 8 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.49 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.67 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.39 TL

4 / 8 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.61 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.74 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.94 TL

5 / 8 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.10 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 44.28 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.94 TL

6 / 8 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 44.51 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.76 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 22,64

7 / 8 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



