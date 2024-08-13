Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim yansıtılmıştı. 13 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle: