Dünya genelinde petrol talebi ve arzındaki dengesizlikler, döviz kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler gibi faktörler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Rusya-Ukranya savaşının yanında Ortadoğu'daki gerilim nedeniyle küresel piyasalar diken üstünde. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 13 Ağustos 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim yansıtılmıştı. 13 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
Akaryakıt fiyatları, hem ulusal hem de uluslararası ekonomik faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Brent petrol ve döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar ile akaryakıt fiyatlarında değişiklikler olabiliyor. Brent petrolün düşmesiyle birlikte akıllara, "Benzin, motorin (mazot ve LPG'ye indirim gelecek mi?" soruları geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için 13 Ağustos 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.67 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.39 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.61 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.74 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.94 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.10 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 44.28 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 44.51 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.76 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 22,64
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Akaryakıt tasarrufu için ipuçları:
Lastik basıncını yol şartlarına uygun ayarlayın
Aracınızı iyi durumda tutun
Araç üstü port bagajı çıkarın
Klimanın kullanımını en aza indirin
Gereksiz ağırlıkları yok edin
Dur kalkları azaltın
Rölantiden uzak durun
Ani hızlanmalardan kaçının
Kısa mesafelerden kaçının
Yüksek kaliteli akaryakıt kullanın