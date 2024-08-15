Akaryakıt fiyatları, hem ulusal hem de uluslararası ekonomik faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Brent petrol ve döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar ile akaryakıt fiyatlarında değişiklikler olabiliyor. Brent petrolün düşmesiyle birlikte akıllara, "Benzin, motorin (mazot ve LPG'ye indirim gelecek mi?" soruları geldi. Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için 15 Ağustos 2024 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları.