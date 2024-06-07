H5N2 virüsü nedir? A(H5N2) insana bulaşır mı, belirtileri nelerdir?

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedildi. Vakanın, bir Meksika eyaleti sakininde tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirildi. Peki A(H5N2) virüsü nedir? AH5N2 insana bulaşır mı, belirtileri nelerdir?