Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselirken, ne yazık ki Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden orman yangını haberleri artış gösteriyor. Bu durum üzerine, yetkililer yangın riskini en aza indirmek amacıyla birçok ilde ormanlık alanlara girişleri yasaklama kararı aldı. ormana girişler yasaklanan iller arasında Sinop, Samsun, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Denizli, Uşak, İzmir, Manisa gibi iller de yer aldı. Peki hangi illerde ormana girmek yasaklandı? İşte, orman girişine yasaklanan iller…
Artan sıcaklıklar ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde orman yangını riski yükselirken, Çok sayıda ilde ormanlık alanlara girişler geçici olarak yasaklandı. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarla, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki pek çok ilde yangınların önlenmesi amacıyla bu tür kısıtlamalar getirildi. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihleri illere göre farklılık göstermekte olup, vatandaşların bu kurallara uyması büyük önem taşımaktadır. Peki hangi illerde ormana girmek yasaklandı? İşte, orman girişine yasaklanan iller.
HANGİ İLLERDE ORMANA GİRMEK YASAK?
Sinop, Bayburt, Karabük, Çorum, Samsun, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Denizli, Uşak, İzmir, Manisa, Aydın gibi illerde yasak devam ediyor. İşte Orman girişine yasaklanan illerin tam listesi.
KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER
Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim
MARMARA BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim
İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim
Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim
EGE BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER
Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim
Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim
AKDENİZ BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER
Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim
Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER
Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER
Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül
İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER
Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül
Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül