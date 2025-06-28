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Hangi illerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı? Orman girişine yasaklanan illerin tam listesi paylaşıldı

Hangi illerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı? Orman girişine yasaklanan illerin tam listesi paylaşıldı

14:5228/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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<p>Ormanlık alanlara girişi yasaklanan iller</p>
Ormanlık alanlara girişi yasaklanan iller

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselirken, ne yazık ki Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden orman yangını haberleri artış gösteriyor. Bu durum üzerine, yetkililer yangın riskini en aza indirmek amacıyla birçok ilde ormanlık alanlara girişleri yasaklama kararı aldı. ormana girişler yasaklanan iller arasında Sinop, Samsun, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Denizli, Uşak, İzmir, Manisa gibi iller de yer aldı. Peki hangi illerde ormana girmek yasaklandı? İşte, orman girişine yasaklanan iller…

Artan sıcaklıklar ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde orman yangını riski yükselirken, Çok sayıda ilde ormanlık alanlara girişler geçici olarak yasaklandı. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarla, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki pek çok ilde yangınların önlenmesi amacıyla bu tür kısıtlamalar getirildi. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihleri illere göre farklılık göstermekte olup, vatandaşların bu kurallara uyması büyük önem taşımaktadır. Peki hangi illerde ormana girmek yasaklandı? İşte, orman girişine yasaklanan iller.

HANGİ İLLERDE ORMANA GİRMEK YASAK?

Sinop, Bayburt, Karabük, Çorum, Samsun, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Denizli, Uşak, İzmir, Manisa, Aydın gibi illerde yasak devam ediyor. İşte Orman girişine yasaklanan illerin tam listesi.

KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER

Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

MARMARA BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

EGE BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER

Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER

Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER

Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER

Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül


İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE ORMANA GİRİŞİ YASAK OLAN İLLER

Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

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