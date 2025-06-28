Artan sıcaklıklar ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde orman yangını riski yükselirken, Çok sayıda ilde ormanlık alanlara girişler geçici olarak yasaklandı. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarla, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki pek çok ilde yangınların önlenmesi amacıyla bu tür kısıtlamalar getirildi. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihleri illere göre farklılık göstermekte olup, vatandaşların bu kurallara uyması büyük önem taşımaktadır. Peki hangi illerde ormana girmek yasaklandı? İşte, orman girişine yasaklanan iller.