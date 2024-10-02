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Hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinden başlayarak artıyor! Meteoroloji 3 Ekim Perşembe il il hava durumunu paylaştı

Hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinden başlayarak artıyor! Meteoroloji 3 Ekim Perşembe il il hava durumunu paylaştı

15:502/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Meteoroloji, 3 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Bugün 7 il için sarı ve turuncu kodla uyarı yapılırken; Sakarya, Sivas, Zonguldak, Hatay, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, yarından itibaren hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış görülecek? İşte Meteoroloji 3 Ekim Perşembe il il hava durumunun detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÜÇ İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN İLLER


Raporda Bolu, Sinop, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük için sarı kodla uyarıda bulunuldu.


İl il hava durumu tahmini şöyle:


EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu













ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı









SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı






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3 EKİM 2024 PERŞEMBE HAVA DURUMU


Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, Cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


#hava durumu
#meteoroloji
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#ankara
#izmir

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