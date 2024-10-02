Meteoroloji, 3 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Bugün 7 il için sarı ve turuncu kodla uyarı yapılırken; Sakarya, Sivas, Zonguldak, Hatay, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, yarından itibaren hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış görülecek? İşte Meteoroloji 3 Ekim Perşembe il il hava durumunun detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÜÇ İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN İLLER
Raporda Bolu, Sinop, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük için sarı kodla uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu tahmini şöyle:
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
3 EKİM 2024 PERŞEMBE HAVA DURUMU
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, Cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.