Meteoroloji, 4 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Beş büyük kentte de güneş var. Sıcaklık 3-4 derece daha artıyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklığının hafta sonu 28 dereceye ulaşması bekleniyor. Yarından itibaren hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış görülecek? İşte Meteoroloji 4 Ekim Cuma il il hava durumunun detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
30 DERECEYE ULAŞACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava, sıcaklıkları bu 3 gün 30 dereceye yaklaştıracak.
Beş büyük kentte de güneş var, rüzgarlar hafif, sıcaklık 3-4 derece daha artıyor. İstanbul 28, Ankara 26, İzmir ve Bursa 30, Antalya 31 derece. Hafta sonu da öğle saatleri sıcak geçecek, geceler ise artık serin oluyor.
Marmara'da orta hızda esen lodos halsizlik yaratabilir. Hava güneşli, bölgede sıcaklıklar yeniden 30 dereceye çıkacak. Gece ise Balıkesir 10, Sakarya 14 derece.
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
3 EKİM 2024 PERŞEMBE HAVA DURUMU
Iç Anadolu'da güneş etkili ama sabah pus oluşuyor. Öğle Konya 26, Eskişehir 27, Sivas 24, Kayseri 26 derece. Gece ise Sivas 8, Konya 12 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek.
Ege'de sahillerde lodos biraz sert, yazı aratmayan bir hava var, Denizli 32, Manisa 33, Muğla 30, Kütahya 27, Bodrum 31 derece. Bölgede hafta sonu bulutlanma artacak.