Trafikteki her 4 otomobilden biri hurda yaşını aştı. 0-5 yaş arasındaki otomobillerin oranı ise son 7 yılda 20 puan düşüşle yüzde 24,5’e geriledi. En büyük artış 11-15 yaş aralığında görülürken yüzde 5,8 puanlık artışla oran yüzde 20,3’e ulaştı. 21 yaş ve üzerindeki araçların trafikteki oranı da yüzde 25,6’ya yükseldi.