HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ SON GELİŞMELER: 5 MART Hurda Teşviki ile Alınabilecek Araçlar Listesi 2025 açıklandı mı?

Hurda teşviki uygulamasıyla ilgili gelişmeler, araç sahipleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Hazırlanan kanun teklifine göre, 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerine, eski araçlarını hurdaya çıkarmaları halinde, yeni araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanacak. Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve çevre dostu, güvenli yerli üretim araçlarının alımını artırmayı hedefliyor. Yasa tasarısının yasalaşmasıyla birlikte, 25 yaşını aşan araçların hurdaya çıkması halinde, yeni alınacak araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanacak.
Otomotiv sektörü, hurda teşvikiyle ilgili gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor. 3 milyonu aşkın araç sahibi için önemli bir fırsat olan bu teşvik, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya çıkardıklarında sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV muafiyetinden yararlanabilecekler.
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA HABERLERİ
Yasa teklifiyle ilgili şu an herhangi bir yeni gelişme bulunmuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk geçtiğimiz aylarda Özel Tüketim Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi Meclis’e sunmuştu. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeyi bekliyor
Kanun teklifinde eski otomobillerin geri dönüşüme kazandırılmasını ve bu araçların yerine daha çevre dostu ve güvenli yerli üretim araçlarının alınmasını teşvik etmeyi hedeflendi.
HURDA TEŞVİKİ İLE ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?
Teklif ile 25 yaş ve üzeri taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu araçların ithalatının azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi amaçlanıyor. Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Ayrıca, TÜİK'e göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25’lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.
Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.
25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, bu araçları geri dönüşüme veren kişilere, yalnızca bir defalığa mahsus olmak kaydıyla, Türkiye'de üretilmiş sıfır araçların Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması önemli bir adım olacaktır."
Açıklamada, hurda teşviki kapsamında alınabilecek araçların, "Türkiye'de üretilmiş olan araçlar" olduğu belirtilmiştir.
‘12 MODEL KAPSAM DAHİLİNE GİRİYOR’
Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı taktirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.