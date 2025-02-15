Hurda teşviki düzenlemesinin gündeme gelmesiyle birlikte, "Hurda araç yasası Meclis’ten geçecek mi, ne zaman çıkacak?" ve "Hangi araçlar kapsamda olacak?" soruları merak konusu oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada "yerli üretim" vurgusu yaparak düzenlemeye ilişkin detaylar paylaştı. İşte hurda araç teşvikine dair son gelişmeler…
Hurda teşviki düzenlemesi Meclis’ten geçmeden, otomobil almak isteyen vatandaşlar gelişmeleri dikkatle takip ediyor. 2000 model ve daha eski araç sahiplerine sıfır araç alımında ÖTV indirimi sağlanacak olması, ikinci el piyasasında hareketliliğe yol açtı. 25 yaş üstü araçlara olan talep ilan sitelerinde artarken, vatandaşlar teşvikin yürürlüğe gireceği tarihi merak ediyor.
İLANLAR ARTTI
Yasanın gündeme gelmesiyle birlikte 2000 model altı araçların ilanlarında da artış yaşandı. İlan platformlarında bazı araçlar için "Hurda teşvikine uygun" başlıklar dikkat çekti.
Satıcılar, "Motoru çalışmaz ancak hurda teşvikine girer", "Acil değil, hurda teşviki bekliyoruz", "Teşvikten ve ÖTV'den faydalan, alan kazanır" gibi ifadelerle araçlarını öne çıkarmaya başladı.
2000 altı model araçların fiyatları yasa öncesi 100 bin ila 300 bin TL arasında değişirken, şimdi bu araçların fiyatlarında iki katına varan oranlarda artış gözlemlendi.
TALEP PATLADI
Oto sanayide faaliyet gösteren bir ustanın verdiği bilgilere göre son dönemde özellikle çalışmayan hurda arabalara da talep patladı.
Usta, "Burada 80 model Murat 131 vardı. Araç yürümüyor. Sahibi 50 bin TL'ye satmak istedi. Bir yıldır satılmıyordu. Yeni model hurda da olsa parçası için satılır ancak eski modellerin parçaları çok talep görmüyor. Hurda teşviki konuşulmaya başlayınca arabanın alıcıları çıktı. Açık artırma gibi fiyatı bir anda 150 bine fırladı" dedi.
Vatandaşların hurda arayışının hızlandığını anlatan usta, "İnsanlar 50-100 bin TL'ye hurda aracı almak istiyor. Yasa çıkınca da bunu verip ÖTV indiriminden faydalanarak sıfır araç almayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.
12 MODEL YASA KAPSAMINA GİRİYOR
Yeni yasa teklifi, hurdaya çıkarılan 25 yaş ve üzeri araçlar karşılığında ÖTV muafiyeti ile yeni araç alımını teşvik ediyor.
Bu teşvik kapsamında, yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan araçlar dikkate alınacak. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor.
Bu modeller: Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter.