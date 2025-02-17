TALEP PATLADI

Oto sanayide faaliyet gösteren bir ustanın verdiği bilgilere göre son dönemde özellikle çalışmayan hurda arabalara da talep patladı.

Usta, "Burada 80 model Murat 131 vardı. Araç yürümüyor. Sahibi 50 bin TL'ye satmak istedi. Bir yıldır satılmıyordu. Yeni model hurda da olsa parçası için satılır ancak eski modellerin parçaları çok talep görmüyor. Hurda teşviki konuşulmaya başlayınca arabanın alıcıları çıktı. Açık artırma gibi fiyatı bir anda 150 bine fırladı" dedi.