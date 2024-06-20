Yıpranma payı meslek dalları oldukça geniştir. Bu yüzden de yıpranma payı ülkemizde bir hayli fazla sayıda çalışana verilebilmektedir. Hatta yıpranma payı hakkı son yapılan düzenlemelere göre sağlık çalışanlarını ve ceza evi görevlilerini de kapsamaktadır. Ağır sanayide çalışanların emeklilik şartları arasında yıpranma payı ücretleri de vardır. Çünkü yıpranma payı iş kolundan dolayı erken emeklilik anlamına gelmektedir.