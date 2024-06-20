1 milyon kişi 5 yıl erken emekli olacak. 7200 prim günü ve çocuk sayısına göre 'yıpranma payı' gündemde. Özellikle küçük esnafın gözü Meclis'te...İkinci Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım başlarken detaylarda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Peki ikinci EYT'den kimler yararlanacak, şartları neler? İkinci EYT ne zaman çıkacak? İkinci EYT düzenlemesine dair en güncel bilgiler...
İkinci EYT için geri sayım başladı. Bayram sonrası milyonların gözü Meclis'te olacak. Esnafa, ev kadınına, çalışan anneye de yıpranma payı müjdesi gelebilir. EYT düzenlemesinin ardından Bağ-Kur'lu küçük esnaf da prim gün sayısının SSK'lı çalışanla eşitlenmesini bekliyor.
İKİNCİ EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
İkinci Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım başladı. Bayram tatilinin ardından, milyonlarca vatandaşın gözü Meclis’te olacak.
Bu düzenlemenin esnafa, ev kadınlarına ve çalışan annelere yönelik yıpranma payı gibi müjdeleri de içermesi bekleniyor.
1 MİLYON KÜÇÜK ESNAF FAYDALANACAK
İşte bu düzenleme hayata geçerse yaklaşık 1 milyon küçük esnaf, 5 yıl erken emekli olabilecek.
5 YIL ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
Söz konusu erken emeklilik için Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e inmesi gerekiyor. Böylelikle esnafın 5 yıl erken emekli olması sağlanacak.
Show Haber'de yer alan habere göre; düzenlemeden 10 ve altında eleman çalıştıran esnaf yararlanabilecek.
EMEKLİLİK YAŞI ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞECEK
Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre de esnetilmesi gündemde. Bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payının kadınlarda da çocuk sayısına göre uygulanması söz konusu olacak.
EV KADINLARINA SİGORTA PRİM DESTEĞİ
Ev kadınları da isteğe bağlı emeklilik de devlet desteğinin verilmesini bekliyor. O düzenlemeyle de isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.
2 BİN 133 TL'SİNİ DEVLET ÖDEYECEK
Asgari ücret üzerinden hesaplandığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 TL, bunun 2 bin 133 TL'si ev kadınlarına destek olarak verilecek.
Yıpranma Payı Nedir?
Yıpranma payı yıpranma hakkı olarak da bilinmektedir. Ağır koşullarda çalışan işçilerin erken emekli olma hakkına yıpranma payı denmektedir. Ağır şartlarda yer alan meslek dallarında hizmet veren kişiler için ödenen primler daha fazla kabul edilmektedir. Bu durum da yaş şartından indirim yapılmasını sağlamaktadır.
Yıpranma payı fiili hizmet süresi zammı kavramıyla ilgilidir. Mesleki yıpranma payı olarak da halk arasında bilinen bir terimdir. Hatta bu hak sayesinde kişiler 5 ile 10 yıl arasında çalışarak erken emekli olabilmektedir. Yıpranma payının hesaplanmasında kişinin hangi ağır şartta ne kadar süredir çalıştığı da önemlidir.
Yıpranma Payı Kimlere Verilir?
Yıpranma payının fiili hizmetten sayıldığını bilmek gerekmektedir. Yıpranma payı ağır hizmet şartlarında çalışan işçilere verilmektedir. Bu ağır hizmet şartları arasında cam atölyeleri, demir çelik fabrikaları, asit üretim fabrikaları olabildiği gibi basın yayın ve gazetecilik alanı, emniyet, askeriye gibi alanlar da yer almaktadır.
Yıpranma payı meslek dalları oldukça geniştir. Bu yüzden de yıpranma payı ülkemizde bir hayli fazla sayıda çalışana verilebilmektedir. Hatta yıpranma payı hakkı son yapılan düzenlemelere göre sağlık çalışanlarını ve ceza evi görevlilerini de kapsamaktadır. Ağır sanayide çalışanların emeklilik şartları arasında yıpranma payı ücretleri de vardır. Çünkü yıpranma payı iş kolundan dolayı erken emeklilik anlamına gelmektedir.