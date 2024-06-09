Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bu yılki ek tediye ödemenin ilk yarısı Haziranda, ikinci yarısı Aralık'ta verilecek. 2024 yılında kamu işçileri ve yeraltı maden işçileri için tediye ödemeleri iki taksit halinde yapılacak. Peki tediye yattı mı, ilave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ilave tediye ödeme ve hesaplara yatırılış tarihleri.
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, tediye ödemesi nedir? 2024 tediye ödemeleri ne zaman?
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk ve ikinci yarısıyla ilgili açıklama geldi.
Kamuda çalışan işçilere 2024 yılı ikramiye ödemeleri haziran ve aralık olmak üzere iki taksit halinde yapılacak.
İLAVE TEDİYELER BİRİNCİ YARISI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.
İLAVE TEDİYE İKİNCİ TAKSİTLER NE ZAMAN YATACAK?
İlave tediye ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.
TEDİYE ÖDEMESİ NE DEMEK?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?
"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;
"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır."
Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.
İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir, ilave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.
Bakanlar Kurulu kararı ile ilave tediye ödemesinin yılda 2 kez yapılması mümkündür. Böylece her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile ișçilere 2 kez ilave tediye yani toplamda 52 günlük ücretleri kadar ödeme yapılır.