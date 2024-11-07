İlk 3 sıradakiler tahminleri boşa çıkartacak! 2024'ün en iyi SUV araçları belli oldu

ABD merkezli otomobil inceleme platformu iSeeCars, bu yılın en iyi SUV modellerini belirlediği araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Listenin zirvesinde yer alan model, araç sahiplerini şaşırtarak dikkatleri üzerine çekti. Kullanıcı memnuniyeti, güvenlik ve dayanıklılık kriterlerine göre hazırlanan listede birçok popüler SUV modeli öne çıkarken, sıralama hem ABD’de hem de dünya genelinde araç alıcıları için önemli bir rehber niteliği taşıyor.