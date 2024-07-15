Türkiye'nin bazı şehirleri fazla göç alırken, bazıları da göç veriyor. Göç alan illerin başında gelen Ege ve Marmara Bölgesi, nüfusun yoğun olduğu yerler arasında yer alıyor. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasa illerin nüfusu nasıl olurdu? İşte şaşırtan sonuçlar...

1 / 77 İllerin listesi tek tek açıklandı: Herkes memleketinde kalsa nüfus kaç olur? İşte yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan rakamlar...

2 / 77 ADANA

2.207.711 kişi

3 / 77 ADIYAMAN

935.584 kişi

4 / 77 AFYONKARAHİSAR

927.581 kişi

5 / 77 AĞRI

966.728 kişi

6 / 77 AMASYA

459.511 kişi

7 / 77 ANKARA

3.832.528 kişi

8 / 77 ANTALYA

1.523.704 kişi

9 / 77 ARTVİN

316.125 kişi

10 / 77 AYDIN

916.593 kişi

11 / 77 BALIKESİR

1.090.292 kişi

12 / 77 BİLECİK

184.977 kişi

13 / 77 BİNGÖL

433.303 kişi

14 / 77 BİTLİS

606.932 kişi

15 / 77 BOLU

363.159 kişi

16 / 77 BURDUR

297.330 kişi

17 / 77 BURSA

2.061.652 kişi

18 / 77 ÇANAKKALE

457.691 kişi

19 / 77 ÇANKIRI

360.033 kişi

20 / 77 ÇORUM

946.961 kişi

21 / 77 DENİZLİ

1.004.111 kişi

22 / 77 DİYARBAKIR

2.197.032 kişi

23 / 77 EDİRNE

442.834 kişi

24 / 77 ELAZIĞ

740.230 kişi

25 / 77 ERZİNCAN

424.273 kişi

26 / 77 ERZURUM

1.479.736 kişi

27 / 77 ESKİŞEHİR

772.924 kişi

28 / 77 GAZİANTEP

2.052.271 kişi

29 / 77 GİRESUN

725.775 kişi

30 / 77 GÜMÜŞHANE

290.178 kişi

31 / 77 HAKKARİ

328.749 kişi

32 / 77 HATAY

1.751.422 kişi

33 / 77 ISPARTA

494.234 kişi

34 / 77 İSTANBUL

8.978.879 kişi

35 / 77 İZMİR

2.843.247 kişi

36 / 77 KARS

665.035 kişi

37 / 77 KASTAMONU

588.082 kişi

38 / 77 KIRKLARELİ

342.371 kişi

39 / 77 KIRŞEHİR

394.709 kişi

40 / 77 KOCAELİ

1.156.715 kişi

41 / 77 KONYA

2.366.040 kişi

42 / 77 KÜTAHYA

676.027 kişi

43 / 77 MALATYA

1.110.762 kişi

44 / 77 MANİSA

1.395.097 kişi

45 / 77 MERSİN

1.588.249 kişi

46 / 77 KAHRAMANMARAŞ

1.470.355 kişi

47 / 77 MARDİN

1.270.809 kişi

48 / 77 MUĞLA

675.300 kişi

49 / 77 MUŞ

732.049 kişi

50 / 77 NEVŞEHİR

399.506 kişi

51 / 77 NİĞDE

515.897 kişi

52 / 77 ORDU

1.164.702 kişi

53 / 77 RİZE

571.777 kişi

54 / 77 SAKARYA

919.057 kişi

55 / 77 SAMSUN

1.707.393 kişi

56 / 77 ARDAHAN

351.051 kişi

57 / 77 BATMAN

768.439 kişi

58 / 77 BAYBURT

193.332 kişi

59 / 77 DÜZCE

380.306 kişi

60 / 77 IĞDIR

299.496 kişi

61 / 77 KIRIKKALE

402.103 kişi

62 / 77 KARABÜK

302.934 kişi

63 / 77 KİLİS

208.011 kişi

64 / 77 OSMANİYE

630.982 kişi

65 / 77 SİNOP

408.731 kişi

66 / 77 SİVAS

1.233.714 kişi

67 / 77 ŞIRNAK

596.953 kişi

68 / 77 TEKİRDAĞ

614.999 kişi

69 / 77 TOKAT

1.002.976 kişi

70 / 77 TRABZON

1.232.644 kişi

71 / 77 TUNCELİ

203.039 kişi

72 / 77 ŞANLIURFA

2.575.130 kişi

73 / 77 UŞAK

397.343 kişi

74 / 77 VAN

1.488.847 kişi

75 / 77 TRABZON

1.232.644 kişi

76 / 77 YOZGAT

834.227 kişi