Türkiye'nin bazı şehirleri fazla göç alırken, bazıları da göç veriyor. Göç alan illerin başında gelen Ege ve Marmara Bölgesi, nüfusun yoğun olduğu yerler arasında yer alıyor. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasa illerin nüfusu nasıl olurdu? İşte şaşırtan sonuçlar...
İllerin listesi tek tek açıklandı: Herkes memleketinde kalsa nüfus kaç olur? İşte yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan rakamlar...
ADANA
2.207.711 kişi
ADIYAMAN
935.584 kişi
AFYONKARAHİSAR
927.581 kişi
AĞRI
966.728 kişi
AMASYA
459.511 kişi
ANKARA
3.832.528 kişi
ANTALYA
1.523.704 kişi
ARTVİN
316.125 kişi
AYDIN
916.593 kişi
BALIKESİR
1.090.292 kişi
BİLECİK
184.977 kişi
BİNGÖL
433.303 kişi
BİTLİS
606.932 kişi
BOLU
363.159 kişi
BURDUR
297.330 kişi
BURSA
2.061.652 kişi
ÇANAKKALE
457.691 kişi
ÇANKIRI
360.033 kişi
ÇORUM
946.961 kişi
DENİZLİ
1.004.111 kişi
DİYARBAKIR
2.197.032 kişi
EDİRNE
442.834 kişi
ELAZIĞ
740.230 kişi
ERZİNCAN
424.273 kişi
ERZURUM
1.479.736 kişi
ESKİŞEHİR
772.924 kişi
GAZİANTEP
2.052.271 kişi
GİRESUN
725.775 kişi
GÜMÜŞHANE
290.178 kişi
HAKKARİ
328.749 kişi
HATAY
1.751.422 kişi
ISPARTA
494.234 kişi
İSTANBUL
8.978.879 kişi
İZMİR
2.843.247 kişi
KARS
665.035 kişi
KASTAMONU
588.082 kişi
KIRKLARELİ
342.371 kişi
KIRŞEHİR
394.709 kişi
KOCAELİ
1.156.715 kişi
KONYA
2.366.040 kişi
KÜTAHYA
676.027 kişi
MALATYA
1.110.762 kişi
MANİSA
1.395.097 kişi
MERSİN
1.588.249 kişi
KAHRAMANMARAŞ
1.470.355 kişi
MARDİN
1.270.809 kişi
MUĞLA
675.300 kişi
MUŞ
732.049 kişi
NEVŞEHİR
399.506 kişi
NİĞDE
515.897 kişi
ORDU
1.164.702 kişi
RİZE
571.777 kişi
SAKARYA
919.057 kişi
SAMSUN
1.707.393 kişi
ARDAHAN
351.051 kişi
BATMAN
768.439 kişi
BAYBURT
193.332 kişi
DÜZCE
380.306 kişi
IĞDIR
299.496 kişi
KIRIKKALE
402.103 kişi
KARABÜK
302.934 kişi
KİLİS
208.011 kişi
OSMANİYE
630.982 kişi
SİNOP
408.731 kişi
SİVAS
1.233.714 kişi
ŞIRNAK
596.953 kişi
TEKİRDAĞ
614.999 kişi
TOKAT
1.002.976 kişi
TRABZON
1.232.644 kişi
TUNCELİ
203.039 kişi
ŞANLIURFA
2.575.130 kişi
UŞAK
397.343 kişi
VAN
1.488.847 kişi
TRABZON
1.232.644 kişi
YOZGAT
834.227 kişi
ZONGULDAK
758.396 kişi