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İllerin listesi tek tek açıklandı: Herkes memleketinde kalsa nüfus kaç olurdu? İstanbul yarı yarıya...

15:23 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:25 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Türkiye'nin bazı şehirleri fazla göç alırken, bazıları da göç veriyor. Göç alan illerin başında gelen Ege ve Marmara Bölgesi, nüfusun yoğun olduğu yerler arasında yer alıyor. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasa illerin nüfusu nasıl olurdu? İşte şaşırtan sonuçlar...

1/ 77

İllerin listesi tek tek açıklandı: Herkes memleketinde kalsa nüfus kaç olur? İşte yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan rakamlar...

2/ 77

ADANA


2.207.711 kişi

3/ 77

ADIYAMAN


935.584 kişi

4/ 77

AFYONKARAHİSAR


927.581 kişi

5/ 77

AĞRI


966.728 kişi

6/ 77

AMASYA


459.511 kişi

7/ 77

ANKARA


3.832.528 kişi

8/ 77

ANTALYA


1.523.704 kişi

9/ 77

ARTVİN


316.125 kişi

10/ 77

AYDIN


916.593 kişi

11/ 77

BALIKESİR


1.090.292 kişi

12/ 77

BİLECİK


184.977 kişi

13/ 77

BİNGÖL


433.303 kişi

14/ 77

BİTLİS


606.932 kişi

15/ 77

BOLU


363.159 kişi

16/ 77

BURDUR


297.330 kişi

17/ 77

BURSA


2.061.652 kişi

18/ 77

ÇANAKKALE


457.691 kişi

19/ 77

ÇANKIRI


360.033 kişi

20/ 77

ÇORUM


946.961 kişi

21/ 77

DENİZLİ


1.004.111 kişi

22/ 77

DİYARBAKIR


2.197.032 kişi

23/ 77

EDİRNE


442.834 kişi

24/ 77

ELAZIĞ


740.230 kişi

25/ 77

ERZİNCAN


424.273 kişi

26/ 77

ERZURUM


1.479.736 kişi

27/ 77

ESKİŞEHİR


772.924 kişi

28/ 77

GAZİANTEP


2.052.271 kişi

29/ 77

GİRESUN


725.775 kişi

30/ 77

GÜMÜŞHANE


290.178 kişi

31/ 77

HAKKARİ


328.749 kişi

32/ 77

HATAY


1.751.422 kişi

33/ 77

ISPARTA


494.234 kişi

34/ 77

İSTANBUL


8.978.879 kişi

35/ 77

İZMİR


2.843.247 kişi

36/ 77

KARS


665.035 kişi

37/ 77

KASTAMONU


588.082 kişi

38/ 77

KIRKLARELİ


342.371 kişi

39/ 77

KIRŞEHİR


394.709 kişi

40/ 77

KOCAELİ


1.156.715 kişi

41/ 77

KONYA


2.366.040 kişi

42/ 77

KÜTAHYA


676.027 kişi

43/ 77

MALATYA


1.110.762 kişi

44/ 77

MANİSA


1.395.097 kişi

45/ 77

MERSİN


1.588.249 kişi

46/ 77

KAHRAMANMARAŞ


1.470.355 kişi

47/ 77

MARDİN


1.270.809 kişi

48/ 77

MUĞLA


675.300 kişi

49/ 77

MUŞ


732.049 kişi

50/ 77

NEVŞEHİR


399.506 kişi

51/ 77

NİĞDE


515.897 kişi

52/ 77

ORDU


1.164.702 kişi

53/ 77

RİZE


571.777 kişi

54/ 77

SAKARYA


919.057 kişi

55/ 77

SAMSUN


1.707.393 kişi

56/ 77

ARDAHAN


351.051 kişi

57/ 77

BATMAN


768.439 kişi

58/ 77

BAYBURT


193.332 kişi

59/ 77

DÜZCE


380.306 kişi

60/ 77

IĞDIR


299.496 kişi

61/ 77

KIRIKKALE


402.103 kişi

62/ 77

KARABÜK


302.934 kişi

63/ 77

KİLİS


208.011 kişi

64/ 77

OSMANİYE


630.982 kişi

65/ 77

SİNOP


408.731 kişi

66/ 77

SİVAS


1.233.714 kişi

67/ 77

ŞIRNAK


596.953 kişi

68/ 77

TEKİRDAĞ


614.999 kişi

69/ 77

TOKAT


1.002.976 kişi

70/ 77

TRABZON


1.232.644 kişi

71/ 77

TUNCELİ


203.039 kişi

72/ 77

ŞANLIURFA


2.575.130 kişi

73/ 77

UŞAK


397.343 kişi

74/ 77

VAN


1.488.847 kişi

75/ 77

TRABZON


1.232.644 kişi

76/ 77

YOZGAT


834.227 kişi

77/ 77

ZONGULDAK


758.396 kişi

#illerin nüfusları
#Nüfus
#nüfus yoğunluğu
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İllerin listesi tek tek açıklandı: Herkes memleketinde kalsa nüfus kaç olurdu? İstanbul yarı yarıya...