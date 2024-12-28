İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA GELİŞMELER 28 ARALIK! İnfaz düzenlemesi çıktı mı ne zaman çıkacak?

Bakan Tunç, birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak hedefleri kamuoyuyla paylaşacağını bildirerek, şöyle devam etti:





"Öncesinde Meclis grubumuzla, yine Merkez Yönetimimiz ve Kabinemizle paylaşacağız, olgunlaştıracağız. Burada özellikle ceza adaleti sistemini, suçların önlenmesi ve suçun soruşturulması konusundaki etkinliği daha da artırmak ve cezalardaki caydırıcılığı artırma noktasında birtakım hedeflerimiz olacak. Bununla alakalı yapılan çalışmaları Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle paylaştık, güncel konularla ilgili Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin sordukları sorular vardı, özellikle yürüyen soruşturmalar bakımından, onları aydınlattık. Önümüzdeki süreçte özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi içerisinde ceza adaleti sistemi ile ilgili önemli düzenlemeler olacak. Burada özellikle koşullu salıverme, denetimli serbestlik, iyi hal uygulamaları ile ilgili mevzuatımızdan kaynaklanan sebepler varsa, bunları önümüzdeki süreçte hem Kabinemizde hem Meclis grubumuzda hem de Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle olgunlaştırarak yaptığımız taslak çalışmaları (tabii bunların bir kısmı kanun, yasal düzenleme gerektirecek hususlar), bunları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubumuzun takdirlerine arz edeceğiz. Kanun yapma yetkisi münhasıran bu sistemde Meclis'imizde."