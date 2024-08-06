Instagram'a erişim yasağı hakkında son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 6 Apustos Salı günü İnstagram'ın yeniden kullanılması ve yasağın kaldırılmasına ilişkin son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnstagram yasağı kalkacak mı? İnstagram ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte İnstagram uygulamasında verilen son karara ilişkin tüm yaşanan gelişmeler...
"Instagram ne zaman açılacak? Instagram yasağı kalıcı mı" soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Popüler sosyal medya platformu kullanıcıları Instagram son dakika haberlerini takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda açıklama yaptı.
INSTAGRAM AÇILDI MI, SON DURUM NE?
Instagram'a erişim engeli devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla, Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Saat 13.00’te başlayan toplantı 19.00'da sona erdi. Alınan son bilgilere göre, toplantıda terör tanımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Uraloğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi. Bakan, görüşmelerin süreceğini söyledi.
BAKAN URALOĞLU INSTAGRAM YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre toplantıya Uraloğlu’nun yanı sıra, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı.
Bakan Uraloğlu, yaptığı son açıklamada, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları şöyle:
Dijital faşizmle karşı karşıyayız
AK Parti'nin TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa sosyal medya şirketleri gemi azıya çekti, adeta militanlaştılar" dedi ve ekledi:
"İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür bile uygulamayı kendilerine görev edindiler. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız."
Milletimizin inancına alenen hakaret ediyorlar. Suç ve terör şirketleri bu mecralarda istedikleri hareketi yapıyorlar.
Bizdeki katalog suçlarla mücadeleyi maalesef esirgiyorlar. Bu husustaki rahatsızlığımızı pek çok dile getirdik. Ancak arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.
Türkiye egemenlik hakları çerçevesinde bir adım atıyor, bir tedbir uyguluyor ancak şirketlerden önce meselenin önüne arkasına bakmayan muhalefet partileri hemen ayağa kalkıyor.
Burada şirketlerin tavrı kadar rahatsız edici diğer bir durum ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur.
Sosyal medya platformlarının rezilliklerini bir kez bile eleştirmeyenler bakıyorsunuz nefes nefese ekran başına geçip Türkiye’yi Batılılara şikayet için sıraya giriyorlar.
Kimse kusura bakmasın, özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı ifade özgürlüğüne sahip çıkmak değildir.
Sosyal medya platformlarının arz ettiği tehlikelere işaret etmek asla sansürcülük değildir. Asıl sansürcülük bunlara gözlerini kapamaktır.
Biz böyle bir tutarsızlığın içinde yer almayacağız. Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok.
Türkiye’nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir.
Mücadelemizi onların efendilerine karşı yürüttük. Bugün de kuklalarla vakit harcamıyor asıl onları oynatan kuklacılara odaklanıyoruz.
Son haftalarda şunu bir kez daha gördük. Sosyal medya şirketleri bu alandaki tekel konumlarını siyaset, toplum mühendisliği projelerini hayata geçirmek için kullanmaktadır.
Toplumsal barış için tehditlerini engellemek asla sansürcülük değildir. Biz böyle bir tutarsızlığın içinde yer almayacağız.
Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, ticaretiyle hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok.
Bugüne kadar da bu yollara tevessül etmedik. Şimdi de amacımız anayasamızın verdiği imkanlarla insanımızın haklarını korumaktadır.
META'DAN AÇIKLAMA
Meta Sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin açıklama yaptı.
"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi.
NSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili BTK Başkanı’nın re’sen erişim engeli getirme yetkisi bulunuyor. Instagram’a BTK’nın uyarısına rağmen söz konusu içerikleri kaldırmaması nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirildi.
BTK, katalog suçlara giren Atatürk’e hakaret, çocuk istismarı ve cinsel suçlar; fuhuşa, kumara, uyuşturucuya özendirme, toplumsal hassasiyetlere aykırı görüntüler gibi bir dizi paylaşımı içeren listeyi Instagram’a sunarak, bunların eksiksiz kaldırılması halinde yeniden erişime açılacağını bildirdi. Aksi halde erişim engelinin devam edeceği vurgulandı.