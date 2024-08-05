BAKAN YARDIMCISI SAYAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI





Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram'a erişim engeliyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayan, "Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Sayan'ın mesajları şöyle:





Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.







