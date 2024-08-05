Instagram’a 2 Ağustos'ta gelen erişim engeli devam ediyor. Meta ile BTK görüşmeleri sürerken Instagram'ın ne zaman açılacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformunun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. İki gündür devam eden engelle beraber 'Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli ne zaman kalkacak?' soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Meta ile BTK görüşmesinde son durum ne? 5 Ağustos Instagram erişim engelinde son gelişmeler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos Cuma günü Instagram’a erişim engeli getirdi. Kararın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gözler BTK’nın karara ilişkin mahkeme kararı getirip getirmeyeceğine çevrildi.
INSTAGRAM AÇILACAK MI?
BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili resen erişim engeli getirme yetkisi bulunuyor ve bu yetki için mahkeme kararı aranmıyor. Dolayısıyla 48 saatlik bir süre koşulu da bulunmuyor. Ancak Anayasa Mahkemesi söz konusu hükmü iptal ettiği için, bu maddeye ilişkin 10 Ekim’e kadar yeni bir yasal düzenleme çıkarılması gerekiyorsa da BTK Başkanı bu tarihe kadar söz konusu yetkiyi kullanabiliyor. Hürriyet’in haberine göre, Instagram ile müzakerelerin devam ettiğini ancak sosyal medya devine yeniden erişimin kendisine verilen listeyi kaldırması durumunda mümkün olduğunu vurguladı.
INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram'a erişim yasağı henüz kaldırılmadı. Sosyal medya uygulamasının ne zaman düzeleceğine dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde herhangi bir bilgi yer almıyor. Instagram'ın ne zaman açılacağına dair son dakika açıklamaları haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) site bilgileri sorgulama sayfasında, 2 Ağustos itibarıyla Instagram’a erişim engeli kararı alındığı kaydedildi. Milliyet’in yetkililerden aldığı bilgiye göre BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; “uyuşturucuya yönlendirme”, “çocuğa karşı cinsel istismar, “intihara sevk etme”, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar”, “yağma ve nitelikli yağma”, “soykırım suçu”, “devlete karşı savaşa tahrik” gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.
ÇİFTE STANDARTLI TAVIRDAN VAZGEÇMESİNİ BEKLİYORUZ
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, "Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz” dedi.
Katalog suçlar nelerdir?
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100/3 hükmünde yer alan katalog suçlar şu şekilde:
"Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık ve yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, düşmanla işbirliği yapmak, devlfiilîarşı savaşa tahrik, düşman devlete maddi ve mali yardım, Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı, silah kaçakçılığı suçları, banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları tarafından işlenen zimmet suçu, kasten orman yakma suçu, kültür ve tabiat varlıklarını haksız olarak yurtdışına çıkarma suçu, kaçakçılık suçlarının tamamı, sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu."
bAKAN URALOĞU'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, "Instagram'ı Katalog suçları çerçevesinde kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik" dedi.
Instagram ile iletişim halinde olunduğunu ve Instagram'ın sosyal medya temsilcisiyle görüşüldüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, Instagram kurallara uyarsa erişim yasağının kaldırılacağını açıkladı: "Onlarla iletişim halindeyiz. Net şekilde hassasiyetlerimiz belli. Eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an, biz o engeli kaldırmış olacağız. Burası kanunları, kuralları olan bir ülke.."
BAKAN YARDIMCISI SAYAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram'a erişim engeliyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayan, "Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Sayan'ın mesajları şöyle:
Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.
Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.
Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.
Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.
Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar.
Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar.
Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız.