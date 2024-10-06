Apple, iOS 18 ile büyük yenilikler sunmaya hazırlanırken, gözler artık iOS 18.1 güncellemesine çevrildi. Kullanıcılar, iOS 18.1 ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. Bu güncellemenin, iOS 18 ile tanıtılan Intelligence özelliklerinden bazılarını getirecek ilk sürüm olması bekleniyor. Peki iOS 18.1 güncellemesi ne zaman gönderilecek? iOS 18.1 güncelleme hangi telefonlara gelecek, güncellemede neler var, özellikleri neler?
Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 18.1 güncellemesi, iOS 18'in çıkışıyla birlikte gündeme geldi. Özellikle yapay zeka (AI) özelliklerinin bu güncellemeyle birlikte geleceği söylentileri, kullanıcıların heyecanını artırdı. Intelligence özellikleri, yapay zeka destekli kişiselleştirmeler, daha akıllı öneriler ve gelişmiş kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor. Apple'ın genellikle birkaç ay içinde ilk ara güncellemeleri yayınladığı göz önüne alındığında, iOS 18.1'in sonbahar aylarında kullanıma sunulması muhtemel.
iOS 18.1 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?
Kullanıcıların merakla beklediği iOS 18.1 güncellemesinin yayımlanma tarihi henüz kesinleşmiş değil. Ancak, Apple’ın genellikle küçük güncellemeleri hızlı bir şekilde yayınladığı göz önüne alındığında, bu sürümün 1-2 hafta içinde yayımlanması muhtemel görünüyor.
Apple, iOS 18 ile büyük yenilikler sunarken, iOS 18.1 güncellemesine dair hazırlıklarını da sürdürüyor. iOS 18.1, Ekim ayında yayınlanacak, bu sürümün Apple’ın yapay zeka (AI) özelliklerini sunan ilk güncelleme olacağı düşünülüyor.
iPhone’a Yapay Zeka Güncellemesi Geliyor mu?
iOS 18.1 güncellemesinin, Apple’ın yapay zeka (AI) özelliklerini entegre edeceği ilk güncelleme olması bekleniyor. Eğer bu güncelleme ile yapay zeka özellikleri eklenirse, Apple Intelligence bazı yeniliklerini iPhone 15 ve iPhone 16 modellerinde kullanıcılarla buluşturacak.
iOS 18.1 Güncelleme Özellikleri Neler?
Apple, WWDC etkinliğinde tanıtımını gerçekleştirdiği yapay zeka özelliklerini iOS 18.1 ile kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bu güncelleme ile öne çıkan bazı özellikler şunlardır:
Metin düzenleme ve biçimlendirme araçları
Fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırma yeteneği
Otomatik olarak anı filmleri oluşturma imkanı
Doğal dil ile arama yapabilme özelliği
Bunların yanı sıra, kullanıcı deneyimini geliştirecek birçok yeni özellik ve iyileştirmenin de bu güncellemeyle birlikte gelmesi bekleniyor.
iOS 18.1 Güncelleme Hangi Telefonlara Gelecek? Desteklenen Diller Hangileri?
Apple Intelligence, iOS 18.1 yüklü iPhone 16 serisi ve iPhone 15 Pro modellerinin yanı sıra, M1 ve üzeri işlemcilere sahip iPad ve Mac cihazlarında da kullanılabilecek.
Ancak şu an için bu yapay zeka özelliklerinden yararlanmak için cihaz dilinin İngilizce olması şart. 2025 itibarıyla başka dillerde de kullanılması planlanıyor, ancak Türkçe bu diller arasında henüz bulunmuyor.