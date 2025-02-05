İŞKUR 71.000 personel alımı yapılacak! 81 ilde KPSS şartsız temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

İŞKUR, her gün yenilenen iş ilanlarıyla iş arayan ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Yeni listede hasta ve yaşlı bakım elemanı, depo sevkiyat sorumlusu, yangın tesisatçısı, paketleme işçisi, konfeksiyon işçisi, ön muhasebeci, büro memuru, kasiyer, kalite kontrolcü, aşçı, inşaat işçisi, hemşire, bahçıvan, çiftçi, mimar, grafiker gibi birçok meslek dalında alımlar yapılacak.

1 /6 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan ve işverenleri buluşturan açık iş ilanlarını güncelledi. Yeni ilanlara göre 81 ilde toplam 71 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek. İş ilanları il bazında ve meslek gruplarına göre sıralanırken, adaylar KPSS şartı olmadan başvuru yapabilecek.

2 /6 İŞKUR GÜNCEL AÇIK İŞ İLANLARI Güncel açık iş ilanları listesine göre, en çok alım İstanbul'da yapılacak. 18 bin 891 kişinin arandığı İstanbul'da depocu, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, beden işçisi, mutfak görevlisi, beden işçisi, muhasebe elemanı, servis komisi, kasiyer, büro memuru, makam şoförü, ön muhasebeci, pazarlama sorumlusu, sekreter, aşçı yardımcısı, elektrik teknikeri, servis komisi, kaynakçı, makine makinesi, yazılım mühendisi, bilgi işlem destek elemanı alımı yapılacak.

3 /6 İlana başvurmak için öncelikle İŞKUR'a giriş yapılmış olması gerekecek.

4 /6 İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR? Öncelikle İŞKUR' üye olun. Üye olduktan sonra illere göre ya da mesleklere göre olacak şekilde seçiminizi yapın.

5 /6 Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin. Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin. Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.





