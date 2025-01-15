TCDD sürekli işçi alımı başvurular işlemleri 31 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Motor ve lokomotif tamircisi, kaynakçı, elektronik İşçisi, vinç operatörü, tren teşkil işçisi başta olmak üzere farklı branşta personel alımı yapılacak. Peki TCDD işçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu? İŞKUR TCDD işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İşte TCDD Sonuç sorgulama ekranı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok şehirde 195 personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. TCDD işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 31 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Peki İŞKUR TCDD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Motor ve lokomotif tamircisi, kaynakçı, elektronik İşçisi, vinç operatörü İŞKUR sonuçları isim listesi...
TCDD sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımı
Lokomotif Tamircisi
Motor Tamircisi
Elektronik İşçisi
Kaynakçı
Vagon İmal ve Tamircisi
Elektrikçi
Mekanik Vasıta, Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü
Tren Teşkil İşçisi
İŞKUR TCDD işçi alımı sonuçları açıklandı mı?
TCDD 195 personel alımı başvurusu sonuçları henüz açıklanmadı.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü açıklama yaptı
*KPSS-2024/2 yerleştirme sonucu teşekkülümüze yerleşen adayların dikkatine
“Teşekkülümüze yerleşen adayların, Arşiv Araştırması yapıldıktan sonra atama işlemlerine başlanacaktır. Arşiv Araştırması sonuçlanan adaylar https://www.tcdd.gov.tr/duyurular adresinde yayınlanacak olup evrak teslimi konusunda ayrıca duyuru yapılacaktır.
Bu duyuru metni TCDD İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadro- pozisyonlarına atanan adaylar için geçerlidir.
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanan adayların https://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet adresindeki duyuruları takip etmesi gerekmektedir.)” denildi.