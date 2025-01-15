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İŞKUR TCDD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TCDD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:1315/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>TCDD personel alımı İŞKUR sonuçları</p>
TCDD personel alımı İŞKUR sonuçları

TCDD sürekli işçi alımı başvurular işlemleri 31 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Motor ve lokomotif tamircisi, kaynakçı, elektronik İşçisi, vinç operatörü, tren teşkil işçisi başta olmak üzere farklı branşta personel alımı yapılacak. Peki TCDD işçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu? İŞKUR TCDD işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İşte TCDD Sonuç sorgulama ekranı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok şehirde 195 personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. TCDD işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 31 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Peki İŞKUR TCDD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Motor ve lokomotif tamircisi, kaynakçı, elektronik İşçisi, vinç operatörü İŞKUR sonuçları isim listesi...

TCDD sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımı

Lokomotif Tamircisi

Motor Tamircisi

Elektronik İşçisi

Kaynakçı

Vagon İmal ve Tamircisi

Elektrikçi

Mekanik Vasıta, Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü

Tren Teşkil İşçisi

İŞKUR TCDD işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

TCDD 195 personel alımı başvurusu sonuçları henüz açıklanmadı. 

TCDD Sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

*KPSS-2024/2 yerleştirme sonucu teşekkülümüze yerleşen adayların dikkatine

“Teşekkülümüze yerleşen adayların, Arşiv Araştırması yapıldıktan sonra atama işlemlerine başlanacaktır. Arşiv Araştırması sonuçlanan adaylar https://www.tcdd.gov.tr/duyurular adresinde yayınlanacak olup evrak teslimi konusunda ayrıca duyuru yapılacaktır.

Bu duyuru metni TCDD İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadro- pozisyonlarına atanan adaylar için geçerlidir.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanan adayların https://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet adresindeki duyuruları takip etmesi gerekmektedir.)” denildi.

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