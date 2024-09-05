İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

"Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılacak bu alımlar için vatandaşlar, İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini nasıl gerçekleştireceklerini merak ediyor. Peki, okullara temizlik görevlisi alımı TYP başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

1 / 6 Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru ilanları, İŞKUR üzerinden paylaşılıyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar "İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunu daha sık araştırmaya başladı. TYP kapsamında okullara yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarıyla ilgili son bilgiler ve başvuru sürecine dair detaylar...

2 / 6 2024-2025 TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN? TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 9 Eylül 2024 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor.

3 / 6 Geçtiğimiz sene de Ağustos ayının son haftalarında başvuru süreci başlatılmış; İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri detayları paylaşmıştı. Bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.

4 / 6 TYP BAŞVURU ŞARTLARI Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

5 / 6 TYP NE KADAR SÜRÜYOR? Her bir katılımcıya, asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılıyor.