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İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ-AYEDAŞ güncel elektrik arıza bilgileri

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ-AYEDAŞ güncel elektrik arıza bilgileri

14:3224/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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<p>Elektrik kesintisi sorgulama</p>
Elektrik kesintisi sorgulama

Elektrik kesintisi sorgulama işlemleri, BEDAŞ ve Ayedaş gibi elektrik sağlayıcıların sunduğu hizmetlerle oldukça kolaylaştırılmıştır. Elektrik arızası durumunda, bu resmi web siteleri veya çağrı merkezleri aracılığıyla sorunun ne zaman giderileceğini öğrenmek mümkündür. BEDAŞ ve Ayedaş'ın elektrik kesintisini sorgulama sistemleri, kullanıcıların yaşadığı bölgedeki elektrik kesintilerini ve arıza durumlarını anlık olarak takip edebilmesine olanak tanır. İstanbul planlı elektrik kesintisi listesine elektrik arızası sorgulama yaparak ulaşmak mümkün. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?

"BEDAŞ veya Ayedaş abonelerinin sıklıkla karşılaştığı elektrik kesintileri, günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Bu gibi durumlarda 'elektrik kesintisi sorgulama' işlemi, elektrik ne zaman geleceği konusunda bilgi edinmek için en etkili yöntemlerden biri haline geliyor. BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında bugün planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri anlık olarak açıklamakta. Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşları bir kez daha zor durumda bıraktı. Bugün birçok ilçede elektrikler kesildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ gibi dağıtım şirketlerinin web sitelerinden yapılan sorgulamalarda, planlı bakım çalışmaları ve ani arızaların kesintilerin başlıca nedenleri olduğu belirtildi. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? Kesintilerin etkilediği bölgeleri öğrenmek ve güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi takip edebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

#Elektrik kesintisi sorgulama
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