"BEDAŞ veya Ayedaş abonelerinin sıklıkla karşılaştığı elektrik kesintileri, günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Bu gibi durumlarda 'elektrik kesintisi sorgulama' işlemi, elektrik ne zaman geleceği konusunda bilgi edinmek için en etkili yöntemlerden biri haline geliyor. BEDAŞ, uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında bugün elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri anlık olarak açıkladı. Peki elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı.