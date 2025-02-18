İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?





İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının 4 gün etkili olması bekleniyor. AKOM, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM tarafından yapılan açıklamada çarşamba gününden itibaren karla karışık yağışın beklendiği, perşembe ve cuma günü yağışın daha da kuvvetleneceği belirtildi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise İstanbul'da özellikle salı gecesinden itibaren kar yağışının etkili olacağını ve İstanbul'un uzun zamandır görmediği bir yağış göreceğini belirtti. Adil Tek, "Salı gecesinden itibaren karla karışık yağmur kendini gösteriyor olacak ama çarşamba günü artık bu yağış kar şekline dönmeye başlayacak. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışlarını göreceğiz. İstanbul uzun zamandır görmediği bir yağış görmüş olacak" dedi