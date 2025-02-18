İİstanbul’da kar yağışı yeniden başlıyor. Geçtiğimiz hafta iki gün boyunca yoğun kar yağışına maruz kalan megakent, bugünden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Kentte yaşayan vatandaşlar İstanbul kar yağışı haberlerini yakından takip ediyor. Tüm gözler valilikler tarafından yarın için verilecek olan karara çevrildi. Peki, İstanbul'da kar tatili uzatılacak mı, yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da hangi ilçelerde tatil olacak? İstanbul Valiliği'nden tatil açıklaması var mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...
İstanbul'da dün başlayan bugün de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yarın da okullar tatil olur mu sorusunu akıllara getirdi. İstanbul'da 19 Şubat Çarşamba günü okullar tatil olacak mı? İşte öğrencilerin gündeminden düşmeyen 19 Şubat Çarşamba günü kar tatili hakkında ayrıntılar...
İSTANBUL'DA 18 ŞUBAT SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
İstanbul'da 18 Şubat Salı günü kar tatili olmadı.
İSTANBUL'DA YARIN (19 ŞUBAT) OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul'da yarın kar tatili olacak mı sorusu gündemde. Ancak henüz valilik tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
18 ŞUBAT 2025 HANGİ İLLERDE TATİL OLDU?
18 Şubat Salı günü için bazı illerde eğitim öğretime ara verildi. Bu iller şöyle:
SİNOP
Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de 18 Şubat idari izinli sayılacakları kaydedildi.
SAMSUN
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.
Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.
KASTAMONU
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde taşımalı eğitime 18 Şubat 2025 salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İSTANBUL'DA 11 ŞUBAT'TA KAR TATİLİ OLAN İLÇELER
İstanbul'da 11 Şubat Salı günü 9 ilçede okullar tatil edildi. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası salı günü Küçükçekmece, Beykoz, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir'de eğitime bir gün ara verilmişti.
İSTANBUL'DA YARIN (14 ŞUBAT) OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul Valiliği 14 Şubat ile ilgili resmi bir tatil açıklaması yapmadı. Herhangi bir tatil kararı söz konusu olduğunda haberimizde yer alacaktır.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMAYA KARŞI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Bölgemizin 18 Şubat 2025 Salı günü Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi üzerinden başlaması bekleniyor. Kuzey yönlerinden esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının Çarşamba günü bölgemiz genelinde tıslanır düzeyde (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin yerine düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bölgemiz çapında haftasonuna kadar etkili olması sağlanırken, kar yağışlarının yer güçlü olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve donma olaylarına karşı; dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.🌨️❄️
İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI?
İstanbul’da bugün havanın çok bulutlu. Ancak bugün bir kar yağışı beklenmiyor.
AKOM'DAN UYARI
AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin arttığı bildirildi.
Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4 - 8°C altında seyredeceğini ve 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.
İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının 4 gün etkili olması bekleniyor. AKOM, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM tarafından yapılan açıklamada çarşamba gününden itibaren karla karışık yağışın beklendiği, perşembe ve cuma günü yağışın daha da kuvvetleneceği belirtildi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise İstanbul'da özellikle salı gecesinden itibaren kar yağışının etkili olacağını ve İstanbul'un uzun zamandır görmediği bir yağış göreceğini belirtti. Adil Tek, "Salı gecesinden itibaren karla karışık yağmur kendini gösteriyor olacak ama çarşamba günü artık bu yağış kar şekline dönmeye başlayacak. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışlarını göreceğiz. İstanbul uzun zamandır görmediği bir yağış görmüş olacak" dedi
Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.