TOKİ İstanbul müstakil arsa tapuların teslim tarihi merak konusu. İstanbul’da TOKİ müstakil arsa ve müşterek arsa kurası sonucu belli oldu. TOKİ ‘İlk Evim Arsa’ kampanyasında hak sahibi olanlar, şimdi de arsa yerlerini, müstakil ve müşterek arsa yeri belirleme kura tarihini ve sonuçları ile arsa tapu teslim sürecini merak ediyor. Peki İstanbul müstakil TOKİ arsaların tapuları ne zaman verilecek? TOKİ İstanbul arsa tapuları ne zaman teslim edilecek?