İstanbul'da müstakil TOKİ arsaları son dönemde birçok kişinin ilgisini çeken konulardan biri haline geldi. Uygun fiyatlı ve kendi evini kurmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan bu arsalar, TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında hayata geçirilmektedir. İstanbul TOKİ arsa sahipleri müstakil arsa tapuları ne zaman verilecek? sorusuna yanıt arıyor. TOKİ İstanbul müstakil arsa tapu teslimlerine ilişkin TOKİ’den açıklama geldi. Peki İstanbul müstakil TOKİ arsaların tapuları ne zaman verilecek?
TOKİ İstanbul müstakil arsa tapuların teslim tarihi merak konusu. İstanbul’da TOKİ müstakil arsa ve müşterek arsa kurası sonucu belli oldu. TOKİ ‘İlk Evim Arsa’ kampanyasında hak sahibi olanlar, şimdi de arsa yerlerini, müstakil ve müşterek arsa yeri belirleme kura tarihini ve sonuçları ile arsa tapu teslim sürecini merak ediyor. Peki İstanbul müstakil TOKİ arsaların tapuları ne zaman verilecek? TOKİ İstanbul arsa tapuları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ İstanbul’da ‘İlk Evim Arsa’ kampanyasında müstakil arsa ve müşterek arsa kurası sonucu belli oldu. Hak sahibi olanlar, TOKİ arsa tapularının teslimine ilişkin tarihi merak etmeyi sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul müstakil arsa ve müşterek arsa tapu teslimi hakkında resmi sosyal medya hesabı Facebook hesabı üzerinden açıklama yaptı.
İstanbul müstakil TOKİ arsaların tapuları teslim tarihi son durum gelişmeleri
TOKİ İstanbul arsa tapularına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
“İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 694 ilçede talep toplanmış olup Ankara, Çankırı, Kütahya, Van illerinde yaklaşık 5.000 hak sahibi ile banka sözleşme süreci tamamlanmıştır.
Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon ve Van illerinde yaklaşık 20.000 hak sahibi için “Plan Onay ve Parselasyon” işlemleri devam etmekte olup en kısa süre içerisinde “Arsa Belirleme Kuraları” çekilerek banka aracılığı ile sözleşme imzalama sürecine geçilecektir.
Diğer proje alanlarında ise yer seçimi, kurum görüşleri toplanması, harita üretilmesi, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması ve imar planı hazırlanması işlemleri her biri farklı aşamada olmak üzere devam etmektedir. Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden;
• Sözleşme imzalayan hak sahiplerine tapu kayıtlarına ve Onaylı İmar Planlarına,
• Plan Onay süreci tamamlanma aşamasında olan hak sahiplerine tapu tahsis belgelerine ve taslak imar planlarına,
• Planlama Süreci devam eden hak sahiplerimize ise süreçle ile ilgili daha detaylı bilgi almaları amacıyla taslak planlara ve durum bilgisine,
Erişim imkanı sağlanacak olup yukarıda yer alan illerden başlamak üzere veriler zaman içerisinde E-devlet sistemine işlenecektir.
İlk Evim Arsa Projesinde süreçle ilgili bilgilendirmeler internet sayfamız www.toki.gov.tr, Sosyal Medya hesaplarımız [Twitter,Instagram,Facebook],Çağrı Merkezimiz [444 86 54] ve SMS aracılığı ile yapılmaktadır.”
TOKİ İstanbul müstakil ve müşterek arsa yerleri nerede?
TOKİ tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “İstanbul ilindeki müstakil ve müşterek arsa üretim bölgelerinin Silivri ve Büyükçekmece ilçelerinde olması planlanmaktadır.
Halihazırda bu alanların, mülkiyet ve imar planlama işlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Takipte kalarak bilgi edinebilirsiniz.” denildi.