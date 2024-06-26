İstanbul nöbetçi eczaneleri listesi bu haberimizde yer almakta. Nöbetçi eczaneler uygulaması, acil ilaç ihtiyacı duyan kişilerin en yakın nöbetçi eczaneyi kolayca bulmasına yardımcı olan mobil uygulamalardır. İstanbul'da bugün, 26 Haziran 2024 Çarşamba günü nöbetçi eczaneleri merak konusu. Peki bugün hangi eczane nöbetçi? İşte 26 Haziran 2024 Çarşamba İstanbul en yakın nöbetçi eczane listesi.
Acil bir durumda, en yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için saatlerce aramanıza gerek yok. Zira, nöbetçi eczane uygulaması ile Türkiye’nin hangi şehrinde olursanız olun adresinize en yakın eczaneyi, adresi, telefon bilgilerine anında ulaşabilirsiniz. Bugün İstanbul’da nöbetçi eczaneler hangileri, kim olduğunu bu haberimizden takip edebilirsiniz.