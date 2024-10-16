İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar için su kesintileri önemli bir konu haline gelmiştir. İSKİ tarafından yapılan duyurulara göre, şehrin farklı bölgelerinde planlı veya olağanüstü durumlar nedeniyle su kesintileri yaşanabilmektedir. Hangi mahallede sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek soruları, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasındadır. Bu nedenle, İSKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruları takip etmek büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı bölgelerde planlı su kesintileri olacağını duyurdu. İstanbul'da su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve bu kesintilerden etkilenen mahalleler, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilir. İşte, anlık İstanbul su kesintisi ve arıza sorgulama...