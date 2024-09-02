İstanbul'da yaşayanların en büyük endişelerinden biri olan su kesintileri, günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı veya ani kesintiler, vatandaşlar tarafından merak ediyor. Bu nedenle İstanbullular, "İSKİ su kesintileri", "İstanbul'da sular ne zaman gelecek" ve "İstanbul su kesintisi sorgulama nereden nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.