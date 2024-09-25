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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Eylül 2024 Çarşamba İSKİ su kesintisi sorgula

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Eylül 2024 Çarşamba İSKİ su kesintisi sorgula

08:4925/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>İSKİ su kesinti arazı sorgulama </p>
İSKİ su kesinti arazı sorgulama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahallelerle ilgili açıklamalar yaptı. İSKİ, su kesintilerinin meydana geleceği bölgeleri ve bu kesintilerin ne zaman sona ereceğini öğrenebilmeniz için bir sorgulama ekranı sunmaktadır. İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında planlı bakım, onarım ve arıza gibi nedenlerden dolayı bazı bölgelerde su kesintileri yaşanabilir. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı bölgelerde planlı su kesintileri olacağını duyurdu. İstanbul'da su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve bu kesintilerden etkilenen mahalleler, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilir. İşte, anlık İstanbul su kesintisi ve arıza sorgulama...

İstanbul'da su kesintisi yaşayan veya yaşama olasılığı olan vatandaşlar, İSKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncel kesinti bilgilerine ulaşabilirler. Bu platformlarda, hangi bölgelerde su kesintisi olduğu, kesintinin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceği gibi detaylı bilgilere erişmek mümkün. Ayrıca, İSKİ sosyal medya hesapları üzerinden de anlık duyurular yapılıyor.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

Ayrıca, İSKİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla da su kesintisi bilgilerine erişebilirsiniz.



Uygulama, su kesintileri ve diğer hizmetlerle ilgili anlık bildirimler sağlar. Bununla birlikte, su kesintileriyle ilgili bilgi almak veya su kesintisi bildiriminde bulunmak için İSKİ'nin çağrı merkezi olan Alo 185 numarasını arayabilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

#İstanbul
#İSKİ
#İSKİ su kesintisi

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