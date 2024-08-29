İstanbul'da yaşayanlar için su kesintileri büyük bir sıkıntı yaratabiliyor. İSKİ'nin duyurduğu su kesintileri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını merak ediyor. İstanbul'daki su kesintisi durumunu öğrenmek için İSKİ'nin su kesintisi sorgulama sistemini kullanabilirsiniz. Bu sistem üzerinden mahallenizde veya ilçenizde yaşanan su kesintilerinin detaylarını öğrenebilir, suların ne zaman geleceğini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İşte 29 Ağustos 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
İstanbul'da yaşayanların en büyük endişelerinden biri olan su kesintileri, günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı veya ani kesintiler, vatandaşlar tarafından merak ediyor. Bu nedenle İstanbullular, "İSKİ su kesintileri", "İstanbul'da sular ne zaman gelecek" ve "İstanbul su kesintisi sorgulama nereden nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul'da su kesintisi yaşayan veya yaşama olasılığı olan vatandaşlar, İSKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncel kesinti bilgilerine ulaşabilirler. Bu platformlarda, hangi bölgelerde su kesintisi olduğu, kesintinin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceği gibi detaylı bilgilere erişmek mümkün. Ayrıca, İSKİ sosyal medya hesapları üzerinden de anlık duyurular yapılıyor.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.
Ayrıca, İSKİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla da su kesintisi bilgilerine erişebilirsiniz.
Uygulama, su kesintileri ve diğer hizmetlerle ilgili anlık bildirimler sağlar. Bununla birlikte, su kesintileriyle ilgili bilgi almak veya su kesintisi bildiriminde bulunmak için İSKİ'nin çağrı merkezi olan Alo 185 numarasını arayabilirsiniz.