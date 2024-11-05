Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı, genellikle İSKİ'nin planlı bakım çalışmaları veya meydana gelen arızalara bağlı olarak değişmektedir. Hangi mahallede sular kesilecek sorusunun cevabını ise İSKİ'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından yapılacak İSKİ arıza sorgulama ile öğrenmek mümkündür. Vatandaşların, su kesintisi durumunda alternatif su kaynaklarını hazır bulundurmaları ve İSKİ'nin duyurularını dikkatle takip etmeleri önerilmektedir.

İstanbul'da su kesintis i yaşayan veya yaşama olasılığı olan vatandaşlar, İSKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncel kesinti bilgilerine ulaşabilirler. Bu platformlarda, hangi bölgelerde su kesintisi olduğu, kesintinin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceği gibi detaylı bilgilere erişmek mümkün. Ayrıca, İSKİ sosyal medya hesapları üzerinden de anlık duyurular yapılıyor.