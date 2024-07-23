İstanbul'daki hava durumu hakkında en doğru ve güncel bilgiye ulaşmak isteyenler “İstanbul'da bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı?’ sorusuna yanıt arıyor. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru özellikle iç kesimlerde 7-8 derece düşecek ve yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji'den İstanbul dahil 36 il için uyarıda bulundu. İşte İstanbul hava durumu Meteoroloji güncel bilgileri.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yurtta mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren azalacağına işaret eden Özdemirci, "Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. Ancak sıcaklıklar, özellikle iç kesimlerde mevsim normallerine düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise iç kesimlerde biraz daha düşecek ve önümüzdeki günlerde şu anda yaşadığımız sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklar göreceğiz." diye konuştu.
Özdemirci, İç Anadolu Bölgesi'nde 35-36 derece seyreden sıcaklıkların çarşambadan itibaren 32 ve cumartesi gününden sonra 28-29 dereceye kadar düşeceğini aktardı.
Sıcaklık düşüşünün özellikle yurdun iç kesimlerinde yaşanacağını vurgulayan Özdemirci, sahil kesimlerinde sıcaklıkların sadece 1-2 derece azalacağını bildirdi.
İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı?
İstanbul'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.
Ankara'da yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı?
Ankara'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, "Çarşamba günü özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz." dedi.
İzmir'de yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı?
Özdemirci, İzmir'de 3 gün boyunca sağanak beklenmediğini, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini ifade etti.
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