İstanbul Valiliği'nden açıklama





İstanbul Valiliği, yeni haftada sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kentin soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.





Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir.?️

İlimizde halen devam eden yağışların; bu geceden itibaren, yarın (Pazartesi günü) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.?

Salı günü de kuvvetli yağışların; 19.02.2025 (Çarşamba) günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 20.02.2025 (Perşembe) ve 21.02.2025 (Cuma) günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.?☃️

⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."























