Meteoroloji, İstanbul hava durumunu paylaştı. İstanbullular geçtiğimiz haftadan sonra bu hafta da kar yağacak mı, İstanbul'a ne zaman kar yağacak araştırmalarına başladı. 5 Günlük yayınlanan İstanbul hava durumunda hangi günler ve kaç gün kar yağışlı görünüyor. Kentte, perşembe ve cuma günlerinin aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. İşte İstanbul için 5 günlük hava durumu...
İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı geri dönüyor. Salı gününden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporunda, yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
İstanbul’a 3.5 Gün Sürecek Kar Yağışı
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’daki kar yağışı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Şen, İstanbul’da 10 santimetreye kadar kar birikimi olabileceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
“Pazartesi günü İstanbul’da kuvvetli yağmur bekleniyor. Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz’de etkili yağmur olabileceği gibi, şehir içerisinde su baskınları yaşanabilir. Hava sıcaklıkları salı günü daha da düşecek ve İstanbul’da karla karışık yağmur başlayacak. Çarşamba günü sıcaklıklar 5 dereceye düşecek, perşembe günü ise kar yağışı başlayacak. Bu kar yağışı perşembe, cuma ve cumartesi günleri devam edecek. Pazar günü de etkisini sürdürebilir. İstanbul’da kuzey ilçelerinde kar birikimi 10 santime kadar çıkacak. Bu durum ulaşımı etkileyebilir ve yaşamı zorlaştırabilir.”
İstanbul’da Okullar Tatil Olur Mu?
İstanbul’da hafta sonu kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklıklarının sıfır dereceye düşeceği öngörülüyor. Okulların tatil olup olmayacağı ise belirsiz. Prof. Dr. Şen, İstanbul Valisi’nin bu konuda daha net bir açıklama yapabileceğini ancak Cuma günü hafta sonu tatilini erkene almakta fayda olduğunu belirtti.
Kar Yağışı Ne Zaman Biter?
Prof. Dr. Şen, İstanbul’da kar yağışının Şubat ayının sonlarına kadar sürebileceğini ve Mart ayında dördüncü bir kar yağışının görülebileceğini ifade etti.
İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliği, yeni haftada sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kentin soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;
İlimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir.?️
İlimizde halen devam eden yağışların; bu geceden itibaren, yarın (Pazartesi günü) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.?
Salı günü de kuvvetli yağışların; 19.02.2025 (Çarşamba) günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 20.02.2025 (Perşembe) ve 21.02.2025 (Cuma) günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.?☃️
⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."