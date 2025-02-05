5 ŞUBAT KAR TATİLİ HABERLERİ: BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmadığı gündeme geldi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı illerde eğitime bir günlük ara verildi.

Nevşehir Valiliği, 5 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kayseri, Aksaray ve Sivas’da kar yağışının etkili olduğu belirtilse de, bu iller için Valilikler tarafından tatil açıklaması henüz yapılmadı.



