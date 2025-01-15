İstanbul toplu taşıma zammı son dakika ne kadar oldu?

İstanbul'da ulaşım zammı son dakika belli oldu. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da kullanılan toplu ulaşım araçlarının yeni ücret tarifesi belirlendi. Alınan kararla birlikte 2025 yılında uygulanacak ücret tarifesine yüzde 35 zam geldi. Peki tam bilet ne kadar oldu? Taksi açılış ücreti kısa mesafe ücreti kaç lira oldu? İşte Marmaray, Metrobüs, öğrenci zammı yeni tarife.

1 /6 Geçtiğimiz haftalarda yapılan UKOME toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yapılacak zam için anlaşmaya varamamıştı.



2 /6 Bugün Çırpıcı'da düzenlenen UKOME toplantısında toplu ulaşım ücretleri için yüzde 35'lik zam kararı alınırken, 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni ücret tarifesi ortaya çıktı. Yapılan artışla birlikte İstanbul'da ulaşım ücretleri şu şekilde değişecek:

3 /6 Tam bilet ne kadar oldu? 27 TL Öğrenci bileti ne kadar? 13,17 TL Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL Öğrenci abonman: 381,37 TL

4 /6 Tam abonman: 2,118 TL Metrobüs tam bilet: 40,068 TL Marmaray tam bilet: 59,76 TL Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

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TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi. Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı.