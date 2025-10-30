Yeni Şafak
İTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi ne zaman saat kaçta? İstanbul Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı sonuçları isim listesi

09:4030/10/2025, Perşembe
İstanbul Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreci tamamlandı. Programa 2.713 öğrenci başvuru yaptı. Program kapsamında İTÜ bünyesinde 2025-2026 akademik yılı için 1.696 öğrenci istihdam edilecek. İŞKUR Gençlik Programı noter kurası bugün saat 11:00'de İnşaat Fakültesi Prof. Dr. Nahit Kumbasar Konferans Salonu'nda yapılacak. İşte İTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreci İTÜ bünyesinde tamamlandı. Program kapsamında üniversite bünyesinde 2025-2026 akademik yılı için 1.696 öğrenci için kontenjan ayrıldı. Programa başvuruların sona ermesinin ardından noter kurası çekilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR Gençlik Programına başvuran öğrencilerimizden program kapsamında çalışacak öğrencilerin belirleneceği Noter kurası 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11:00'de İTÜ İnşaat Fakültesi Prof. Dr. Nahit Kumbasar Konferans Salonunda yapılacak olup, eş zamanlı olarak İTÜ BİDB Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Programa başvuru yapan 2.713 öğrencimiz kuraya dahil olup, kura sırasında salonda bulunmanız şart değildir. Kura çekimini aşağıdaki bağlantıdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

İTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları canlı yayın için tıklayın

Hak kazananlardan istenilen belgeler:

1- Öğrenci belgesi (güncel- e devlet)

2- Kimlik fotokopisi

3- Adli sicil belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış-e devlet )

4- Öğrenciye ait SGK Hizmet Dökümü (Öğrencinin Sigortalılık Durumunu Gösteren Belge "Tüm SGK Hizmet Dökümü" (e-devlet)

5- Öğrencinin Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devlet)

6- Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi ( e –devlet)

7- Hane Halkı Toplam Gelirini Gösterir Belge (e-devlet veya Çalışılan Kurumdan Onaylı Bordro, ticari ve zirai geliri olanların vergi levhası (e-devletten)) (yurtlar ve sığınma evleri benzeri toplu yaşam alanları olanlar ile 08/03/2012 tarihli 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler için hane gelir şartı aranmaz.

8- Aynı Adreste Oturan 18 Yaş Üstü Her Bireyin SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi "Tüm SGK Hizmet Dökümü Seçeneği Seçilerek Sorgulama Yapılıp" Belge Alınacaktır. (e-devlet)

9- Sağlık Bilgisi Taahhütnamesi.

