İzmir'de su kesintisi yaşayan vatandaşlar, İzmir su kesintisi ve bugün İzmir’de sular ne zaman gelecek sorularına yanıt arıyor. İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden kesinti bilgileri ve İZSU su kesinti sorgulama işlemleri yapılabilir. İZSU'nun duyurularına göre, su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ve hangi bölgelerde etkili olduğu detaylı olarak açıklanmaktadır. Vatandaşlar, su kesinti sorgulama işlemlerini online olarak takip ederek suların ne zaman geleceğini öğrenebilirler.

1 /6 İzmir'de su kesintisi yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, İZSU su kesintisi sorgulama işlemi ile kesintilerin detaylarına ulaşabilir. İzmir'de bugün su kesintisi var mı? sorusuna yanıt arayanlar, İzmir su kesintisi haritası üzerinden hangi bölgelerde kesinti olduğunu görebilirler.

2 /6 İZSU'nun su kesintisi duyuruları, resmi internet sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla güncel olarak paylaşılmaktadır. Bu sayede vatandaşlar, su kesintilerinin hangi bölgeleri etkileyeceğini ve suyun ne zaman geleceğini kolayca öğrenebilirler.

3 /6 İZMİR’DE SU KESİNTİSİ OLACAK MI, İZSU PLANLI KESİNTİ GÜN VE SAATİ NASIL ÖĞRENİRİM? İzmir'de yaşanan su kesintileri hakkında en doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için İZSU'nun resmi web sitesi en güvenilir kaynak olacaktır. Kesintinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği hakkında bilgi alabilirsiniz.

4 /6 İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR? İzmir'deki güncel su kesintisi bilgilerini öğrenmek için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

5 /6 İZSU'nun internet sitesinde, "Kesintiler" veya "Arıza ve Bakım" sekmeleri altında, İzmir’in çeşitli bölgelerindeki su kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İZSU'nun mobil uygulaması üzerinden de su kesintileri hakkında anında bilgi edinmek mümkün.