Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İzmir’de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesinti sorgulama…

İzmir’de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesinti sorgulama…

15:1224/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>İZSU su kesinti sorgulama</p>
İZSU su kesinti sorgulama

İzmir'de su kesintisi yaşayan vatandaşlar, İzmir su kesintisi ve İzmir’de sular ne zaman gelecek sorularına yanıt arıyor. İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden kesinti bilgileri ve İZSU su kesinti sorgulama işlemleri yapılabilir. İZSU'nun duyurularına göre, su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ve hangi bölgelerde etkili olduğu detaylı olarak açıklanmaktadır. Vatandaşlar, su kesinti sorgulama işlemlerini online olarak takip ederek suların ne zaman geleceğini öğrenebilirler.

İzmir'de su kesintisi yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, İZSU su kesintisi sorgulama işlemi ile kesintilerin detaylarına ulaşabilir. İzmir'de bugün su kesintisi var mı? sorusuna yanıt arayanlar, İzmir su kesintisi haritası üzerinden hangi bölgelerde kesinti olduğunu görebilirler.

 İZSU'nun su kesintisi duyuruları, resmi internet sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla güncel olarak paylaşılmaktadır. Bu sayede vatandaşlar, su kesintilerinin hangi bölgeleri etkileyeceğini ve suyun ne zaman geleceğini kolayca öğrenebilirler.

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ OLACAK MI, İZSU PLANLI KESİNTİ GÜN VE SAATİ NASIL ÖĞRENİRİM?

İzmir'de yaşanan su kesintileri hakkında en doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için İZSU'nun resmi web sitesi en güvenilir kaynak olacaktır. Kesintinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği hakkında bilgi alabilirsiniz.

İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İzmir'deki güncel su kesintisi bilgilerini öğrenmek için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İZSU'nun internet sitesinde, "Kesintiler" veya "Arıza ve Bakım" sekmeleri altında, İzmir’in çeşitli bölgelerindeki su kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İZSU'nun mobil uygulaması üzerinden de su kesintileri hakkında anında bilgi edinmek mümkün.

İzmir'deki planlı veya arıza kaynaklı su kesintilerini daha yakından takip etmek için İZSU resmi sitesi faydalı olacaktır.


İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

#İZSU
#İZSU su kesinti sorgulama
#İzmir

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ağlamak abdesti bozar mı? Ses çıkararak ağlamak namazı bozar mı?