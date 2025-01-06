6 OCAK 2025 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Kabine toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

MEMURA REFAH PAYI!

Kabine toplantısında memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek. 2024''ün ekonomik röntgeninin de çekileceği toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.