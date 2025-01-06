Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı, bugün Beştepe’de yapılacak. Toplantıda memur ve emekli maaşlarına yönelik olası düzenlemeler başta olmak üzere birçok kritik konu masaya yatırılacak. Vatandaşlar, "Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt ararken, toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor.
Yılın ilk Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler ile olası refah payı artışı bulunuyor. Vatandaşlar, "Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt ararken, toplantının öğleden sonra başlaması ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine toplantısı bugün (6 ocak 2025 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı günlük programına göre Beştepe'de yapılacak toplantı, saat 15:30'da başlayacak.
6 OCAK 2025 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Kabine toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:
MEMURA REFAH PAYI!
Kabine toplantısında memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek. 2024''ün ekonomik röntgeninin de çekileceği toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.
SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER!
Kabine'de dış politika başlığının ana başlığı Suriye'deki son gelişmeler olacak. Suriye'de yeniden imar çabalarına katkı sağlamak için bakanlıklar heyetler yollamıştı. Bu kapsamda ekiplerin çalışmaları değerlendirilecek. Özellikle altyapı, enerji ve tarım alanındaki tespitler masaya yatırılacak.
Suriyelilerin güvenli dönüş süreçlerinde varılan aşama ve bundan sonraki yol haritası da mercek altına alınacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gelinen aşamada da toplantıda ele alınacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini hedef alan operasyonların detayları değerlendirilecek. İsrail'in Gazze'de devam operasyonları ve ateşkes süreci de gündemde olacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek.