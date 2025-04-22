Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 Arası sigorta girişi olanlar için emeklilik umudu: İşte tüm detaylarıyla Kademeli emeklilik sistemi

Kadınlar İçin 58, Erkekler İçin 60 Yaş Esas Alınacak





Yeni modelde emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenirken prim günü şartı ise SSK’lı çalışanlar için 7000 gün olarak öngörülüyor. Ancak işe başlama yılına göre bu şartlarda esneklik sağlanabilecek. Örneğin, 2000 yılında sigortalı olan bir kadın, 43 yaşında ve 6325 prim günü ile emekli olabilecek. Aynı yıl sigortalı olan erkekler ise 45 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek.