Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 Arası sigorta girişi olanlar için emeklilik umudu: İşte tüm detaylarıyla Kademeli emeklilik sistemi

EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamayan milyonlarca vatandaş için yeni bir umut gündemde. Özellikle de son dönemde herkesin gündeminde yerini alan "kademeli emeklilik" modeli, 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar için erken emeklilik kapısını aralayabilir. Yeni sistemle ilgili çeşitli iddialar gündemde yer alıyor. İşte kademeli emeklilik konusunda son durum ve gelişmeler…
EYT'yi kılpayı kaçırana: Kademeli Çözüm
Bilindiği üzere, EYT kapsamı yalnızca 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanları kapsıyor. 9 Eylül 1999 sonrasında işe giren milyonlarca çalışan bu haktan yararlanamamıştı. Yeni hazırlanan düzenleme ile bu dönemde sigortalı olanlar için emeklilik şartları yeniden ele alınması bekleniyor.
Kadınlar İçin 58, Erkekler İçin 60 Yaş Esas Alınacak
Yeni modelde emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenirken prim günü şartı ise SSK’lı çalışanlar için 7000 gün olarak öngörülüyor. Ancak işe başlama yılına göre bu şartlarda esneklik sağlanabilecek. Örneğin, 2000 yılında sigortalı olan bir kadın, 43 yaşında ve 6325 prim günü ile emekli olabilecek. Aynı yıl sigortalı olan erkekler ise 45 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek.
Üstelik yine resmi olmayan kayıtlara göre kademeli emeklilik düzenlemesi, yalnızca SSK’lıları değil, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarını da kapsayacak. Bağ-Kur'lu kadınlar için 7200, erkekler için ise 9000 prim günü şartı gündemde. Ancak erkeklerde de bu sürenin 7200 güne düşürülmesi için eşitleme formülleri tartışılıyor.
Yeni modelde sadece yaş ve prim şartları değil, meslek gruplarına özel uygulamalar da yer alacak.
Sağlık çalışanları, basın mensupları, güvenlik güçleri ve TSK personeli gibi riskli meslek gruplarına erken emeklilik imkanı tanınması planlanıyor.
Bu gruplar için yıpranma payı gibi özel uygulamalar sayesinde daha erken yaşta emeklilik mümkün olabilecek.
Düzenleme kapsamında ev hanımlarına yönelik sosyal güvence sağlanması ve emeklilik haklarının genişletilmesi de planlanıyor. Bu adım, çalışma hayatına fiilen katılmayan ancak aile içindeki yükümlülükleri nedeniyle sosyal güvenlik sistemine dahil olmak isteyen kadınlar için önemli bir adım olacak.
Kulislerde konuşulan bilgilere göre, kademeli emeklilik sistemi torba yasa kapsamında Meclis’e sunulabilir. Düzenleme kabul edilirse, 2000 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan milyonlarca kişi kademeli olarak erken emekli olabilecek.
Tam emeklilik şartlarını yerine getiremeyenler için “kısmi emeklilik” de alternatif olarak sunuluyor. Belirli bir yaş ve prim günü şartını yerine getirenler, kısmi emeklilik hakkından faydalanabilecek. Bu durum, özellikle düşük prim günü bulunan çalışanlar için önemli bir avantaj oluşturacak.
Kademeli emeklilik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek, ne zaman kabul edilecek?
Bu konuya dair şu an için resmi bir bilgi bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen yeni emeklilik sisteminin ne zaman TBMM’ye geleceğine resmi bir açıklama yapılmadı. Haberimizde yer alan bilgiler yalnızca kulis bilgileridir. Tüm gelişmeleri Yeni Şafak'tan takip edebilirsiniz...